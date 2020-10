Nfl, Drew Brees vuol far piangere ancora la sua ex

La quinta settimana di Nfl prosegue, tra un rinvio e l’altro. L’emergenza Coronavirus, sempre più grave negli Stati Uniti, ha già portato allo spostamento di diverse partite, con i Tennessee Titans che potranno ospitare i Buffalo Bills solamente nella notte tra martedì e mercoledì. Il Monday Night di stanotte però è confermato.

Al Mercedes-Benz Superdome di New Orleans i padroni di casa dei Saints se la vedranno con i San Diego Chargers. I californiani nelle prime quattro uscite hanno portato a casa solamente un successo, mentre la squadra vincitrice del SuperBowl 2010 è partita con due vittorie e altrettante sconfitte e non può già più fallire nella rincorsa ai playoff. L’uomo più atteso sarà l’eterno quarterback Drew Brees che prima di diventare la stella dei Saints giocò proprio con i Chargers, che lo scelserò al Draft 2001. A 40 anni compiuti, il 13 volte partecipante del Pro Bowl dovrebbe far piangere di nuovo la sua ex, ma stavolta, alla luce della carta d’identità, potrebbe anche essere l’ultima.

OPTA | 12-10-2020 12:07