Newcastle a Londra anche contro la cabala

L’Arsenal parte con i favori del pronostico nella sfida di lunedì sera di Premier League: del resto ha vinto 14 delle ultime 15 partite di campionato contro i bianconeri, perdendo la restante per 1-2 nell’aprile 2018. Il Newcastle United ha perso le ultime otto partite in trasferta di Premier League contro l’Arsenal, dopo una vittoria per 1-0 nel novembre 2010. L’Arsenal ha mantenuto la porta inviolata 25 volte in Premier League contro il Newcastle e lo ha battuto nel terzo turno della FA Cup, lo scorso 9 gennaio: dovesse vincere ancora, si tratterebbe del più breve intervallo temporale (9 giorni) tra due vittorie casalinghe contro la stessa avversaria dal gennaio 2008, quando i Gunners batterono due volte il Newcastle all’Emirates nel giro di tre giorni.

Pericolo numero uno per I bianconeri l’attaccante dell’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang: ha partecipato ad almeno un gol (tre reti, due assist) in cinque delle sei presenze contro il Newcastle in tutte le competizioni, trovando la rete in ognuna delle ultime tre contro i Magpies.

OPTA | 18-01-2021 15:14