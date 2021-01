Nets, un altro ko coi Cavs non è accettabile

Due giorni dopo la maratona chiusa solo dopo un tempo supplementare, i Brooklyn Nets e i Cleveland Cavaliers si riaffrontano al Rocket Mortgage FieldHouse in Ohio. L’obiettivo dei padroni di casa è concedere il bis sfruttando un Sexton che si è guadagnato le prime pagine con una prestazione da record.

Dall’altra parte c’è voglia di riscatto da parte dei big three Harden, Durant (che però è in dubbio) e Irving, sconfitti al debutto tutti assieme. I loro numeri in attacco ovviamente sono stati positivi ma i problemi sono stati difensivi, oltre che per quanto riguarda la panchina della squadra newyorkese, inevitabilmente poco competitiva.

Uno 0-2 comunque sarebbe davvero sorprendente e i favoriti sono gli ospiti che devono iniziare a fare sul serio. Il record stagionale di 9-7 mette al riparo da brutte sorprese a livello di qualificazione ai playoff ad Est ma ora tutti si aspettano decisamente di più da una squadra che deve puntare alla finale per l’anello.

OPTA | 22-01-2021 15:56