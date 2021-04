Nets in emergenza contro Charlotte, Gallinari contro gli Spurs

I Brooklyn Nets potrebbero faticare più del previsto contro Charlotte stanotte. I più seri candidati al posto in finale per quanto riguarda la Eastern Conference dovrebbero fare a meno anche di Harden, che per un problema muscolare alla coscia ha raggiunto in infermeria Durant e l’ultimo arrivato Aldridge. I compagni stanotte cercheranno di non farli rimpiangere. I Philadelphia 76ers in ottica primato potrebbero approfittarne: non dovrebbero avere problemi dal canto loro a schiacciare Cleveland.

Più interessante la sfida tra i Miami Heat e i Golden State Warriors, con i californiani a caccia di una vittoria importante in ottica ottavo posto. Piazzamento appannaggio in questo momento dei San Antonio Spurs, attesi da una altrettanto equilibrata sfida contro gli Atlanta Hawks di Danilo Gallinari. Completa il quadro il big match tra Denver e Clippers, con i Nuggets favoriti contro gli altalenanti Kawhi Leonard e compagni.

OPTA | 01-04-2021 14:26