Nesta rischia, questo Ascoli è solido

Non è buon momento per il Frosinone e per il tuo tecnico Alessandro Nesta, la cui panchina si è fatta a rischio. E martedì sera i ciociari chiuderanno il turno di B facendo visita a un Ascoli in risalita. E che nelle sue fila ha adesso Dionisi, uno che con la maglia del Frosinone ha realizzato molte reti. Fischio d’inizio alle 21.

L’Ascoli ha perso le ultime cinque sfide di Serie B contro il Frosinone, segnando un solo gol nel parziale; soltanto contro Novara (sei nel 2017) e Torino (otto nel 2012) i marchigiani hanno subito più ko di fila nel campionato cadetto. L’Ascoli subisce gol da 14 partite di Serie B contro il Frosinone: si tratta della serie aperta più lunga per i marchigiani di match consecutivi con reti al passivo nel torneo cadetto. Il Frosinone ha vinto le ultime due trasferte di campionato contro l’Ascoli, dopo che i ciociari avevano perso tre delle cinque gare esterne precedenti. L’Ascoli è la squadra che ha subito più volte il primo gol del match in questa Serie B: in 14 sfide, delle quali nove poi perse.

OPTA | 09-02-2021 15:09