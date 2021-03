Nesta contro Brocchi, la sfida nella sfida

L’unico confronto tra Monza e Frosinone in Serie B è rappresentato dalla gara di andata, vinta 2-0 dai lombardi. I ciociari hanno ottenuto solo un successo nelle ultime 13 partite di Serie B, dopo aver vinto tre delle quattro precedenti.

Il Frosinone non vince da sei partite casalinghe in Serie B: solo nel 2011 (nove) è rimasto più tempo senza successi interni. Il Monza ha messo a segno otto gol nelle ultime nove gare di Serie B, le metà delle reti realizzate nelle precedenti sei partite di campionato. La squadra di Brocchi ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sei trasferte di Serie B, subendo solamente due gol: da Natale in avanti quella lombarda è la squadra che ha subito meno reti fuori casa (due).

Andrija Novakovich ha preso parte a tre delle ultime sei reti del Frosinone (un gol, due assist), ma è dallo scorso dicembre che il giocatore del Frosinone non prende parte a un gol in gare interne di questa Serie B. Davide Diaw ha segnato due gol contro il Frosinone in Serie B, incluso uno nella sfida più recente, con la maglia del Pordenone a dicembre (uno nel 2017 con la Virtus Entella). Con Brocchi non ha praticamente mai tirato in porta.

OPTA | 01-03-2021 22:20