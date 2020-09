NBA: ultima chiamata per i Nuggets

Nella notte è in programma il terzo atto della finale di conference, ad Ovest, tra LA Lakers e Denver Nuggets. Ad oggi, i gialloviola di James conducono 2-0 nella serie. Per Jokic e compagni, gara 3 è l’appuntamento più importante della loro storia recente.

Mai nessuna squadra, nella storia dell’NBA, è riuscita a rimontare da 0-3 in una serie di play-off. Precedenti che obbligano i Nuggets a fare di tutto per portare a casa il match e riaprire il discorso qualificazione alle Finals.

Il duo Jokic-Murray sarà chiamato a fare gli straordinari per provare a mettere in difficoltà le certezze dei LA Lakers e di quel James che sembra in missione. Il “23” pare avere tutto sotto controllo: l’obiettivo è il quarto anello NBA.

Curiosamente, nei sei precedenti, ai play-off, tra LA Lakers e Denver Nuggets, il passaggio del turno è sempre stato ad appannaggio dei gialloviola. L’ultimo confronto nella stagione 2011/12 con successo dei LA Lakers ma a gara 7. Bene, in quell’occasione, sotto 0-2, i Nuggets riaprirono la serie vincendo proprio gara 3. Che sia un segnale di buon auspicio per Denver?

La sensazione è che, come sempre, saranno James e Davis a decidere, nel bene o nel male, le sorti della partita. A meno che Jokic e Murray decidano di travestirsi da supereroi.

OPTA | 22-09-2020 06:49