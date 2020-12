Nba, subito possibili sorprese

Ci siamo: nella notte italiana tra martedì e mercoledì riparte l’Nba, con una regular season ridotta a sole 72 partite per squadra. La corsa all’anello comincia con due big match, in attesa di quelli di Natale. Ad aprire le danze sarà la gara tra gli ambiziosi Brooklyn Nets di Kevin Durant e Kyrie Irving e i Golden State Warriors. I newyorkesi hanno già dato dei segnali importanti in amichevole e vogliono dimostrare subito sul campo di poter ambire alle Finals.

Curry e compagni, nonostante il nuovo grave infortunio subito da Klay Thompson, possono dare comunque fastidio. Grande equilibrio anche per il derby di Los Angeles, con i Lakers di LeBron James che in avvio di stagione potrebbero andare incontro a qualche sconfitta in più del previsto, visto che i big, che hanno chiuso l’annata passata poco più di due mesi fa, potrebbero soltanto giocare pochi minuti o magari neanche quelli. I Clippers, in cerca di riscatto dopo la brutta eliminazione estiva, potrebbero subito approfittarne allo Staples Center.

OPTA | 21-12-2020 22:18