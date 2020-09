NBA, Milwaukee perde Giannis ma crede nel miracolo

Sotto 0-3 nella serie, i Bucks sono riusciti a portarsi a casa gara 4 (118-115 il finale, dopo un overtime). Una vittoria di grande carattere, alla luce dell’infortunio alla caviglia che ha messo k.o. la superstar Antetokounmpo.

La stagione dell’MVP 2018/19 potrebbe anche essere finita ma Milwaukee non ha nessuna intenzione di arrendersi. Anche senza la sua stella, la squadra di coach Budenholzer crede nel miracolo.

Mai nessuna squadra, nella storia dei play-off NBA, è riuscita a rimontare uno svantaggio di 0-3. Dopo aver vinto gara 4, i Bucks vogliono continuare a fare la storia e mettere i Miami Heat nelle condizioni di iniziare ad aver paura. L’ultima squadra ad aver forzato una serie a Gara 7, partendo da un deficit di 0-3, è stata Portland nei play-off del 2003 contro Dallas (poi sconfitta a gara 7).

Per riuscire in quella che sarebbe un’impresa titanica, sarà fondamentale l’apporto di Middleton che, già nel quarto atto della serie, ha dimostrato di poter prendere in mano le redini dei Bucks (36 punti, otto assist e otto rimbalzi). Dall’altra parte, Butler punta ad archiviare la pratica già in gara 5, in programma mercoledì notte.

OPTA | 07-09-2020 07:15