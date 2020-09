NBA, la corsa al titolo dei Bucks è già finita?

Milwaukee, dopo 49 anni di attesa, è in corsa per tornare a vincere il titolo NBA (sarebbe il secondo della storia). Trascinati da Antetokounmpo, i Bucks sono considerati, al pari dei LA Lakers di Lebron James, i favoriti per arrivare fino in fondo alla post season.

Tuttavia, al momento, Milwaukee sta rischiando di dire addio al grande sogno. La serie contro Miami, con in gioco un posto nella finale di conference ad Est, sta diventando un incubo. I Bucks sono sotto 0-2. Butler e compagni stanno letteralmente mandando in crisi le certezze della squadra di coach Budenholzer (testa di serie N.1 ad Est).

Ma è davvero finita? Assolutamente no. I Bucks hanno perso gara 2 all’ultimo possesso e per un fallo tanto discusso. La sensazione è che la prossima sfida (in programma sabato notte) sarà decisiva. I Bucks devono tornare a vincere. Per farlo avranno bisogno del miglior Antetokounmpo e di percentuali importanti da tre (7/25 in gara 2).

Se Milwaukee riuscirà a ritrovarsi difensivamente, la serie si riaprirebbe sicuramente. Miami ha un buon gruppo ma non è stata costruita per vincere l’anello NBA. Milwaukee ha il roster giusto per arrivare fino in fondo. E, inoltre, c’è un Antetokounmpo che vuole dimostrare di essere un vero leader, in grado di scuotere i Bucks e riportarli sulla retta via. Rimonta fattibile, tutto passa da gara 3.

OPTA | 03-09-2020 12:14