NBA, i Clippers di Leonard sfidano la maledizione

I Los Angeles Clippers, nella loro storia, non hanno mai conquistato una finale di conference. Dopo essersi portati sul 3-1 nella sfida con i Denver Nuggets, si sono fatti rimontare sino al 3-3 e, stanotte, si giocheranno la decisiva gara 7 con la paura di aver gettato tante, troppe occasioni al vento.

Come se non bastasse, i Clippers hanno precedenti negativi quando si parla di partite che valgono il pass per la finale di conference. In sette precedenti, zero successi (l’ultima serie persa risale alla stagione 2014/15 con la gara 7 persa contro gli Houston Rockets).

Per fortuna di coach Doc Rivers, rispetto al passato, i Clippers possono contare oggi su un giocatore che sa come comportarsi quando la palla scotta: Kawhi Leonard. Eroe della trionfale cavalcata dei Toronto Raptors della scorsa annata, la stella dei LA Clippers è chiamata all’ennesimo miracolo. La sensazione che servirà una sua prova monster sia in difesa che in attacco (probabile che sfonderà il muro dei 30 punti) per battere i Denver Nuggets di Nikola Jokic e togliere la maledizione che aleggia, da troppo tempo, sulla seconda franchigia di Los Angeles.

Probabilmente assisteremo ad una gara molto equilibrata nel punteggio che verrà decisa dagli episodi negli ultimi minuti di gioco. Kawhi Leonard potrebbe entrare nella storia dei LA Clippers, a caccia della loro prima finale di conference (dove troverebbero i LA Lakers).

OPTA | 15-09-2020 06:35