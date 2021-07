NBA: i Bucks vedono l'anello

Questa notte alle 3 italiane si giocherà gara 6 delle NBA Finals 2020/21 tra Milwaukee e Phoenix. I Bucks sono reduci dalla prima vittoria esterna della serie avendo espugnato il parquet di Phoenix (con il punteggio di 123-119) che ora è obbligata a vincere per poter continuare a sognare il titolo.

La franchigia dell’Arizona è quindi pronta ad appoggiarsi al solito duo formato da Chris Paul e Devin Booker per giocarsi la “bella” tra le mura amiche. In gara 5 Paul è stato come al solito protagonista di una gara solida da 21 punti e 11 assist e Booker non è stato da meno: la guardia dei Suns ha messo a referto ben 40 punti con oltre il 51% dal campo.

Prestazioni che non sono bastate per avere la meglio sulla sempre attenta difesa dei Bucks capeggiata ovviamente da Giannis Antetokounmpo che in gara 5 ha chiuso con 32 punti 9 rimbalzi e 6 assist potendo contare sul grande apporto (offensivo) di Khris Middleton (29 punti) e sull’onnipresenza di Jrue Holiday in entrambe le fasi di gioco: Il play di Milwaukee ha realizzato 27 punti e 13 assist risultando però decisivo in difesa essendo riuscito a “derubare” del pallone Devin Booker nell’azione che poteva valere il sorpasso Suns.

I giocatori arancio-viola cercheranno fino alla fine di espugnare un Fiserv Forum già pronto ai festeggiamenti per un titolo che in Wisconsin manca dal 1971 con un Chris Paul che dopo essere stato in vantaggio nella serie per 2-0 non vuole farsi scappare la possibilità di vincere il primo anello NBA della sua carriera.

OPTA | 20-07-2021 14:41