Nations League, una serata da osservare

La Nations League propone numerosi incontri nella serata di mercoledì. Qualche verdetto è già stato emesso, ma ce ne sono altri che devono arrivare: un aspetto che non può non essere preso in considerazione osservando le partite che sono in programma.

Una rete dell’Islanda sul campo dell’Inghilterra è senza dubbio un bell’affare e non si può escludere che non si concretizzi: è l’ultima partita dello svedese Hamren sulla panchina degli isolani, che non hanno centrato la qualificazione ai campionati europei del prossimo anno. Restando nel capitolo ‘azzardi’ ecco che il derby tra Repubblica Ceca e Slovacchia possa vedere a segno entrambe le contendenti.

Merita naturalmente un capitolo a parte la gara che la nazionale italiana disputerà in Bosnia, al Grbavica Stadion di Sarajevo. E chissà che Berardi non vada ancora in gol. Tra i padroni di casa attenzione ai calci piazzati di Pjanic. Da non escludere, inoltre, la possibilità di vedere ancora una volta assegnato un calcio di rigore alla formazione di Roberto Mancini, ancora una volta costretto ad assistere dal divano alla sfida.

OPTA | 18-11-2020 13:30