Nations League, un venerdì da interpretare

Un venerdì moto ricco, quello della Nations League: non c’è solamente la sfida di Firenze tra l’Italia e la Bosnia.

Delle dieci gare disputate giovedì, 6 sono finite con ‘goal’, vale a dire con entrambe le squadre impegnate nel match capaci di andare in gol.

Anche venerdì potrebbe capitare lo stesso su alcuni campi, benché come abbiamo visto alla ripresa dell’attività gli schemi offensivi siano tutti da oliare e sovente le difese hanno il sopravvento: vedere come la Germania ha ingenuamente subito il gol del pareggio con la Spagna ha però fatto capire che ci sono ampi margini anche per un ragionamento diverso, quello che fa pensare a meccanismi difensivi tutti da rodare, con le conseguenze del caso.

Ecco, quindi, che ragionando su tre gare che potrebbero terminare con l’opzione ‘goal’ viene da pensare che possano essere quelle tra Olanda e Polonia (non c’è Lewandowski, occhio a Milik tra gli ospiti, ma ancora di più a Piatek), tra Norvegia e Austria e, infine, tra Slovacchia e Repubblica Ceca, in quello che, per ovvi motivi, è ancora più di un derby.

OPTA | 04-09-2020 08:17