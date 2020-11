Nations League: un sabato da big

Torna la Nations League e in serata, con fischio di inizio alle 20.45, si giocano quattro interessanti gare, che vedranno scendere in campo alcuni top team del Vecchio Continente.

Portogallo-Francia e Svezia-Croazia animeranno il Girone 3, Germania-Ucraina e Svizzera-Spagna si disputeranno per il Girone 4.

Quella che si giocherà in terra lusitana promette scintille e gol da una parte e dall’altra. E’ il remake della finale del campionato europeo del 2016: quella volta il Portogallo vinse di misura pur dovendo rinunciare subito a Cristiano Ronaldo, ora le cose potrebbero cambiare, anche se CR7, in gol anche mercoledì con Andorra, farà il possibile per lasciare il segno.

Tra Svezia e Croazia si prospetta una gara con poche emozioni, mentre la Germania dovrebbe fare un solo boccone dell’Ucraina. Gli svizzeri cercheranno di dare un dispiacere alla Spagna ed è plausibile che riescano a bucare la porta delle Furie Rosse: non è neanche da escludere che l’incontro in programma al al St. Jakob Park di Basilea si chiuda in pareggio, magari 2-2.

OPTA | 14-11-2020 10:05