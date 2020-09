Nations League, si comincia con Germania-Spagna

Tra la fine della lunghissima stagione 2019-2020 e l’inizio di quella successiva ecco il ritorno delle Nazionali. La prima settimana di settembre è dedicata alla partenza della seconda edizione della Nations League, destinata a concludersi quando l’Europeo 2021 si sarà già disputato.

Un’edizione quindi particolare che non mette in palio biglietti per l’Euro, ma che permetterà alle Nazionali di mantenersi in allenamento in vista della rassegna continentale.

L’inizio è col botto, visto che il programma della prima giornata spicca la sfida tra Germania e Spagna.

Giovedì 3 settembre alle ore 20.45 a Stoccarda sarà quindi il giorno del ritorno sulla panchina della Roja di Luis Enrique, che aveva lasciato l’incarico nel giugno 2019 per assistere la figlia gravamente malata e poi scomparsa.

Le due squadre puntano a riscattare una prima edizione di Nations League disastrosa: la Germania era addirittura retrocessa in Lega B, salvo essere ripescata per l’allargamento della Lega A da 12 a 16 squadre, mentre la Spagna aveva fallito l’accesso alla Final Four chiudendo il proprio girone alle spalle dell’Inghilterra.

La sfida si annuncia incertissima. Il fattore campo, nonostante le porte chiuse, fa sì che la Germania sia leggermente favorita, ma considerando le tante assenze su ambo i fronti, il fatto che si tratterà della prima partita del girone tra le due squadre favorite per il primo posto e il periodo particolare legato a una condizione ancora approssimativa, puntare sul pareggio potrebbe non essere un azzardo.

In campo andranno infatti formazioni rimaneggiate. La Germania sarà priva dei giocatori del Bayern Monaco reduci dalla finale di Champions League, eccetto il difensore Sule. In vetrina i gioielli neo-acquisti del Chelsea Kai Havertz e Timo Werner, ma anche l’atalantino Robin Gosens, alla prima convocazione.

Nella Spagna invece attenzione puntata sul debutto della stellina del Barcellona Ansu Fati.





OPTA | 02-09-2020 18:25