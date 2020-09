Nations League, la rivelazione Ucraina all'esame Spagna

Germania e Spagna hanno aperto la Nations League con un pareggio pronosticabile alla vigilia, ma che ha lasciato con l’amaro in bocca i tedeschi, raggiunti all’ultimo secondo di recupero da un guizzo del difensore Gayà, dopo che il neo-acquisto del Chelsea Timo Werner aveva portato in vantaggio la squadra di Low nel gelo della Mercedes-Benz Arena di Stoccarda.

Ora per le due grandi del Gruppo 4 della Lega A c’è da rincorrere l’Ucraina di Andriy Shevchenko, che ha iniziato superando 2-1 la Svizzera grazie ai gol di Yarmolenko e Zinchenko. I gialloblù si confermano quindi una delle Nazionali più in forma dell’ultimo anno, dopo aver conquistato in carrozza la qualificazione alla fase finale di Euro 2020, dove sono stati inseriti nel girone con Austria, Olanda più un’altra squadra che uscirà dai playoff di ottobre e novembre.

Toccherà allora proprio alla Spagna ospitare la capolista nella seconda giornata. La partita si giocherà allo stadio “Alfredo Di Stefano” di Madrid alle ore 20.45 di domenica 6 settembre, il medesimo impianto che ha ospitato le ultime partite casalinghe del Real nella parte conclusiva della Liga, visto che il “Santiago Bernabeu” sta subendo lavori di rifacimento in vista dell’auspicata riapertura al pubblico.

La Roja di Luis Enrique cercherà il successo che le permetterebbe di portarsi in testa e di sfruttare il calendario favorevole visto che anche nel prossimo turno Ramos e compagni giocheranno in casa contro la Svizzera. I precedenti e i valori tecnici parlano a favore della Spagna, vittoriosa in quattro dei cinque precedenti contro l’Ucraina, ma la forma dell’Ucraina e la fase di ringiovanimento che sta vivendo la Spagna rendono la sfida interessante.La verve di Ansu Fati potrebbe creare problemi: non sarebbe una sorpresa se andasse in gol, occhio anche a una possibile doppietta del ragazzo.



OPTA | 05-09-2020 08:07