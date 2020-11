Nations League, aria di gol anche domenica

Si prospettano interessanti le gare di Nations League di domenica sera e vale la pena, dati alla mano, fare un ragionamento sui gol che potrebbero venire realizzati, ma anche sui marcatori: per esempio, in Italia-Polonia, che si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia, si può comodamente prendere in considerazione l’idea di un Insigne capace di bucare la porta avversaria.

Già sappiamo che il Portogallo (0-1 in casa con la Francia sabato) non confermerà il titolo, ma ecco che osservando Belgio-Inghilterra viene istintivo pensare che entrambe le squadre, a differenza di quanto accaduto in terra lusitana, possano fare centro. Da ‘goal’ potrebbe anche essere Ungheria-Serbia, con i magiari che volano sulle ali dell’entusiasmo dopo la qualificazione ai prossimi campionati europei conquistata ai danni dell’Islanda. E proprio gli isolani, che vanno a fare visita alla Danimarca, con un moto d’orgoglio potrebbero realizzare un gollettino in una delle ultime apparizioni in panchina del ct Hamren, che ha già dato le dimissioni.

OPTA | 15-11-2020 06:09