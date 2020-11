National, la serie C francese: gol col contagocce

Lo Championnat de France National 1 è la terza divisione semiprofessionistica del calcio francese ed è situato fra la Ligue 2 ed il CFA: in pratica la nostra serie C. Sono quattro le partite in programma venerdì (due sono state rinviate, come comunicato nei giorni scorsi) e si giocheranno tutte a partire dalle 18. Si tratta di Quevilly-Cholet, Red Star-Lyon la Duchere, Sete-Concarneau e Villefranche Beaujolais-Laval.

Non è un torneo in cui si segna a grappoli, anzi (nel turno precedente di sei partite disputate ben quattro sono terminate con una sola rete realizzata, 1-0 o 0-1) ed è quindi proficuo andare a individuare se ci saranno match da ‘goal’ in cui entrambe le formazioni riusciranno a bucare la porta avversaria. Villefranche Beaujolais-Laval potrebbe per esempio essere uno di questi.

Tutti e quattro gli incontri vedono sulla carta come favorita la squadra di casa ma attenzione ai pareggi (non necessariamente per 0-0) se non addirittura al colpaccio del Concarneau sul campo del Sete, magari con un classico 0-1.

OPTA | 13-11-2020 14:22