Napoli, servono tre punti anche per Gattuso

Al Napoli servono tre punti anche per rendere più solida la posizione di Gattuso. Napoli e Parma hanno pareggiato solo uno degli ultimi 16 incroci in Serie A (2-2, maggio 2015), con nove vittorie azzurre e sei gialloblù a completare il parziale.

Il Napoli ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sette sfide contro il Parma in Serie A, tante quante nelle prime 30 partite contro i crociati nella competizione. Dal ritorno in Serie A (2007/08), il Napoli ha perso quattro volte in casa contro il Parma, solo contro la Roma (cinque) ha rimediato più sconfitte interne nel periodo. Il Napoli ha perso due gare di Serie A contro il Parma con Gennaro Gattuso in panchina, solo contro l’Inter ha perso più volte (tre) nello stesso periodo. Il Parma non vince da 10 gare di Serie A, non ha mai fatto peggio nella sua storia nella competizione.

Il Napoli è la squadra che ha subito meno gol nel corso dei primi tempi di gioco in questa Serie A, appena sei: è un parziale in cui il Parma ne ha incassati 16.

Hirving Lozano è a quota nove gol in questa Serie A: può andare in doppia cifra di reti in campionato per la terza stagione su quattro da quando è arrivato in Europa nel 2017/18.

