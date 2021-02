Napoli, il pari è una rarità

Dopo il successo per 2-1 del gennaio 2020, il Napoli potrebbe vincere due partite consecutive contro la Juventus in Serie A per la prima volta dal 2011, nella gestione Walter Mazzarri. L’ultimo pareggio tra Napoli e Juventus in Serie A risale all’aprile 2017 (1-1 firmato Khedira e Hamsik): da allora quattro successi bianconeri e due partenopei.

Sono cinque i precedenti tra Napoli e Juventus in casa dei partenopei disputati di sabato: dopo due successi bianconeri, sono arrivate tre vittorie per i padroni di casa, tra il 2007 e il 2015. Il Napoli ha pareggiato soltanto una delle ultime 25 partite di Serie A (1-1 con il Torino lo scorso dicembre): completano il parziale per i partenopei 15 successi e nove sconfitte.

La Juventus non subisce gol da tre partite consecutive di Serie A: i bianconeri non registrano una striscia più lunga senza reti al passivo nella competizione dal dicembre 2018 (sei di fila sotto Massimiliano Allegri).

La prima rete in Serie A di Hirving Lozano è arrivata proprio contro la Juventus, al suo debutto nell’agosto 2019: quella rimane la sua unica sfida contro i bianconeri nella competizione.

OPTA | 12-02-2021 23:25