Napoli e Roma fanno il primo turno

Il Napoli di Gennaro Gattuso e la Roma di Paulo Fonseca fanno il primo turno nella solita serata di Europa League spezzata in due tronconi. Sia per gli azzurri che per i giallorossi si tratta di impegni ampiamente abbordabili anche se entrambi i tecnici ricorreranno a piene mani al turn-over.

In particolare, in Roma-Cluj, in avanti Borja Mayoral avrà un’altra chance da titolare al posto di Dzeko. Contro gli ostici rumeni c’è quindi da aspettarsi un gol dello spagnolo arrivato in prestito dal Real Madrid. Da non escludere anche che una rete venga realizzata da Cristante.

Con il successo di San Sebastian con la Real Sociedad il Napoli ha rimesso le cose a posto dopo il ko casalingo con l’Az Alkmaar. In campionato, però è arrivata un’altra battuta di arresto al San Paolo, per mano del Sassuolo. Serve una reazione in Croazia, contro una squadra che non è di certo al livello di quella campana e che sarà anche rimaneggiata. Tra i papabili marcatori dell’undici ospite piace Mertens, magari anche per una doppietta, così come Petagna che prenderà il posto di Osimhen. Da valutare l’ipotesi che il Napoli dilaghi con più di 3 gol realizzati.

OPTA | 05-11-2020 14:09