Napoli, derby campano quasi inedito con la Salernitana

Il Napoli è una delle sei squadre contro cui la Salernitana non ha mai perso in Serie A: due pareggi nei due derby campani giocati finora, nella stagione 1947/48. Il Napoli non pareggia contro una squadra neopromossa in Serie A da agosto 2016 (2-2 contro il Pescara): da allora per i partenopei 27 vittorie e tre sconfitte – quella dei campani è già la striscia senza pareggi più lunga di sempre contro squadre neopromosse in Serie A (30 – precedentemente il record erano le 26 della Roma).

Le sole tre vittorie ottenute dalla Salernitana nei 22 precedenti contro il Napoli tra Serie A, Serie B e Coppa Italia sono arrivate tutte tra le mura amiche – l’ultima risale al novembre 2002 in Serie B.

Dopo la vittoria in rimonta sul Venezia nell’ultima giornata di campionato, la Salernitana può rimanere imbattuta in due gare di fila in Serie A per la prima volta da maggio 1999, con Francesco Oddo in panchina. Nella sua storia in Serie A il Napoli solo una volta ha vinto 10 delle prime 11 gare stagionali di campionato (nel 2017/18) – i partenopei sono la squadra che in percentuale ha registrato più clean sheet nei maggiori cinque campionati europei 2021/22 (70%: 7/10).

La Salernitana è l’unica formazione di questa Serie A a non aver ancora trovato il gol nella prima mezz’ora di gioco, mentre ha subito quattro degli ultimi cinque gol in campionato in questo parziale.

La Salernitana ha subito 22 gol finora (meno del solo Spezia), solo nel campionato cadetto 1955/56 (25) i campani hanno fatto peggio nelle prime 10 partite stagionali tra Serie A e Serie B.

OPTA | 31-10-2021 09:35