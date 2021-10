Napoli, c'è la difesa da blindare

Napoli e Legia Varsavia si sono affrontati nella fase a gironi dell’Europa League 2015-16, i partenopei vinsero entrambe le partite – il Napoli si qualificò come primo del girone con sei vittorie su sei, mentre il Legia Varsavia arrivò ultimo con soli quattro punti. Il Napoli ha vinto le ultime tre partite contro squadre polacche in competizioni europee, l’ultimo successo è arrivato contro il Legia Varsavia nel dicembre 2015 – Nathaniel Chalobah ha segnato il suo unico gol con il Napoli in quella gara.

Il Legia Varsavia non ha mai vinto in trasferta contro squadre italiane in competizioni europee (2N, 6P), mantenendo la porta inviolata solo una volta contro l’Inter nel 1985 in Coppa UEFA. Il Napoli ha raccolto un solo punto in due match in questa edizione dell’Europa League – l’ultima volta che i partenopei non sono riusciti a ottenere neanche un successo nelle prime tre gare stagionali in competizioni europee risale al 1989/90 (tre pareggi in Coppa UEFA).

Il Napoli ha perso tre delle ultime sei partite casalinghe di Europa League, tante sconfitte quante nelle precedenti 24 gare interne nel torneo. Il Napoli ha segnato almeno due gol in tutte le ultime tre partite di Europa League, è dal novembre 2015 che non registra una striscia più lunga di gare consecutive con almeno due reti all’attivo in competizioni europee (quattro in quel caso).

Il Napoli potrebbe subire gol in sette partite di fila in competizioni europee per la prima volta da novembre 2016. L’ultima occasione in cui ha mantenuto la porta inviolata risale invece al novembre 2020 in Europa League (2-0 v HNK Rijeka).

