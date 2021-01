Napoli a Verona per riprendersi

Nelle ultime sei sfide di Serie A contro il Napoli, dal 2015/16 in avanti, il Verona ha sempre perso e ha segnato una sola rete; nel periodo la squadra partenopea è quella contro cui i gialloblù hanno perso di più e, tra quelle affrontate almeno tre volte, quella contro cui hanno segnato meno. Il Verona ha perso le ultime tre partite casalinghe contro il Napoli e in Serie A non è mai arrivato a quattro sconfitte di fila con i partenopei.

Il Verona ha perso l’ultima partita di campionato, dopo due vittorie e un pareggio e non registra due sconfitte di fila in Serie A da dicembre 2019. Il Verona ha vinto quattro delle prime nove partite casalinghe di questo campionato e nell’era dei tre punti a vittoria a questo punto ha fatto meglio solamente nel 2013/14 (otto) e nel 2001/02 (cinque).

Il Napoli ha segnato 40 gol finora, con una partita da recuperare: nel girone di andata il record dei partenopei in Serie A è di 42 reti, raggiunto nel 2016/17 e nel 2017/18. Il Napoli non pareggia in trasferta in Serie A da luglio contro il Bologna: da allora per gli azzurri sei successi e quattro sconfitte, in tre delle quali non hanno trovato il gol.

OPTA | 24-01-2021 09:40