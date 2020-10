Nadal punta a fare 13, Djokovic prova a opporsi

Rafael Nadal contro Novak Djokovic: scontro tra titani al Roland Garros. Il maiorchino è alla caccia del suo tredicesimo titolo parigino e del ventesimo torneo del Grande Slam. Nadal è stato battuto da Schwartzman a Roma ma si è preso la rivincita sotto alla Torre Eiffel, non dando scampo all’argentino, liquidato in tre set (l’ultimo al tie-break, che però si è chiuso con un eloquente 7-0): Nadal non ha perso nemmeno un set nel cammino del 2020 a Parigi e si è portato a 99 vittorie e 2 sole sconfitte in 101 incontri al Roland Garros. E’ quindi favorito anche stavolta, anche se difficilmente riuscirà a non lasciare almeno un set al serbo. Quindi un 3-1 lo si può ipotizzare.

Djokovic, comunque, non ha ceduto alcun set nei primi quattro turni. Nei quarti di finale, Pablo Carreño Busta è riuscito a strappargliene uno, mentre in semifinale Tsitsipas lo ha rimontato dallo 0-2 per poi cedere di schianto nell’ultimo set, chiusosi 6-1 per lo slavo. Quasi quattro ore di gioco dalle cui fatiche Nole ha recuperato. Ma ciò difficilmente basterà…

OPTA | 11-10-2020 11:02