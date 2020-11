Nadal insaziabile, Carreño Busta trema

La trionfale stagione di Rafael Nadal non è ancora finita. Il tredici volte vincitore del Roland Garros (e quindi in totale di venti tornei dello Slam, come Federer) ieri ha tagliato il traguardo delle 1000 vittorie in carriera ma non è ancora sazio in questo 2020 ricco di soddisfazioni, almeno per lui.

A Parigi Bercy oggi sfida Pablo Carreño Busta per un posto in semifinale. Inutile dire che i favori del pronostico siano tutti per lui, da qui alla finale. Risparmiare energie preziose comunque è importante in un Masters 1000, in attesa di Zverev o Wawrinka, per cui chiudere in due set sarebbe importante oltre che pronosticabile.

Nadal poi avrà un altro grande obiettivo, le ATP Finals di fine stagione, confermate anche se ovviamente a porte chiuse. Si tratta dell’ultimo grande titolo che gli manca (ha perso due volte in finale), visto che nel suo Palmares figura già di tutto, dalle Coppe Davis con la Spagna all’oro olimpico individuale, conquistato nell’edizione dei Giochi di Pechino nel 2008.

OPTA | 06-11-2020 09:58