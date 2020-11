Nadal, è l'ora di sfatare il tabù

E’ un Rafael Nadal spalle al muro quello che scende in campo stasera alle Atp World Tour Finals. La sconfitta con Thiem ha di nuovo gettato ombre sul maiorchino, che ha un rapporto difficile con questo torneo, che incredibilmente non ha mai vinto.

Stasera servirà una vittoria nello scontro diretto per il secondo posto in palio nel girone “Londra 2020” contro il campione in carica, Stefanos Tsitsipas. Il pronostico è favorevole per il numero due del mondo che però spesso si è perso in un bicchier d’acqua nel Master di fine stagione, come si chiamava una volta.

Nell’altra partita del giorno, c’è in palio invece solo l’onore, visto che Thiem appunto dopo due vittorie ha ipotecato qualificazione e primo posto. In attesa di capire contro chi giocherà in semifinale (probabilmente Djokovic, sconfitto a sorpresa da Medvedev ieri), cercherà di chiudere da imbattuto questa prima fase. Rublev dopo due ko non ha più niente da chiedere e difficilmente venderà cara la pelle specialmente se dovesse partire male.

OPTA | 19-11-2020 10:17