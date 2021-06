Musetti e Sinner alla ricerca dei miracoli

Lorenzo Musetti e Jannik Sinner vanno alla caccia di miracoli. Ostacoli sulla carta proibitivi per i due tennisti italiani impegnati lunedì negli ottavi del Roland Garros.

Il carrarino è atteso dalla prima sfida in carriera con Novak Djokovic: il serbo, fino a oggi, non ha concesso neanche un set a Tennys Sandgren, Pablo Cuevas e Ricardas Berankis. Musetti, che è reduce dal derby vinto con Cecchinato, proverà a strappargliene almeno uno.

Nuovo incrocio tra Jannik Sinner e Rafa Nadal: l’altoatesino, nei due precedenti con il maiorchino, ha retto bene, ma non è riuscito a portare via neanche un set all’ex numero uno del tennis mondiale. Che però a Parigi ha il suo regno ed è in ottima condizione.

Matteo Berrettini è già nei quarti di finale del prestigioso torneo francese grazie al ritiro di Roger Federer.

OPTA | 07-06-2021 08:05