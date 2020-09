Musetti cerca almeno un set con Wawrinka

Vada come vada sarà un esordio da incorniciare per Lorenzo Musetti, che per la prima volta è in un tabellone principale di un Masters 1000 e lo fa proprio a Roma. Il diciottenne di Carrara se la vedrà con un atleta che ha il doppio dei suoi anni, o quasi, che ha vinto tre Slam e che ha ancora voglia di dire la sua: è lo svizzero Stan Wawrinka.

Musetti si è qualificato sbarazzandosi dello spagnolo Bernabe Zapata Miralles, dell’argentino Leonardo Mayer e di Giulio Zeppieri, quasi suo coetaneo.

L’elvetico è alla ricerca della forma migliore e ha deciso di giocare in Europa e non negli Stati Uniti, disputando un paio di Challenger a Praga. Il match con il giovane toscano lo vedrà impegnato nella sessione serale e presenta per lui una serie di insidie, a partire dall’entusiasmo del debuttante. Non sarebbe una sorpresa, quindi, se l’incontro tra due giocatori che si caratterizzano dal rovescio a una mano dovesse decidersi al terzo set.

Al Foro Italico Wawrinka ha raggiunto la finale nel 2008, perdendola con Djokovic, e la semifinale nel 2015, raggiunta dopo avere eliminato Nadal ma mal giocata con Federer.

OPTA | 15-09-2020 08:48