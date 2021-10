Mourinho e la Roma chiedono strada al Milan

La Roma è la squadra che il Milan ha battuto più volte in Serie A: in 172 confronti tra le due squadre sono stati 76 i successi rossoneri, contro le 45 vittorie giallorosse (51 pareggi a completare). Dopo una serie di quattro successi consecutivi contro il Milan in Serie A tra il 2016 e il 2017, la Roma ha vinto solamente una delle ultime sette sfide con i rossoneri (2N, 4P). La Roma ha perso l’ultima partita casalinga contro il Milan in Serie A e non perde due gare interne di fila contro i rossoneri dal 2005.

In tutte le precedenti nove occasioni, nell’era dei tre punti a vittoria, in cui la Roma ha vinto almeno sei delle prime 10 gare di Serie A, ha poi chiuso il campionato nei primi tre posti della classifica (attualmente sei vittorie, un pareggio e tre sconfitte).

Sia il Milan che il Napoli hanno vinto nove delle prime 10 gare stagionali in questo campionato – solo in quattro occasioni una squadra ha ottenuto 10 successi nelle prime 11 in tutta la storia della Serie A: la Juventus nel 2005/06, la Roma nel 2013/14, il Napoli nel 2017/18 e la Juventus nel 2018/19.

Il Milan può diventare la terza squadra nella storia della Serie A ottenere un bottino di 15 successi in trasferta in un singolo anno solare, dopo il Napoli nel 2017 (18) e la Juventus nel 2018 (15).

Nessuna formazione ha subito meno gol della Roma da calcio piazzato in questa Serie A (uno, come il Napoli); dietro a giallorossi e azzurri il Milan con tre gol incassati da fermo (come Atalanta, Torino e Venezia). Dopo aver perso la prima partita contro il Milan in Serie A, nel 2008, l’attuale tecnico della Roma José Mourinho ha vinto tutte le ultime tre sfide con i rossoneri nel massimo campionato, con otto gol segnati e uno solo subito.

L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic potrebbe segnare il suo 400º gol nei campionati nazionali in cui ha giocato: il primo risale al 30 ottobre 1999, quando il 15% dei giocatori con almeno una presenza in questa Serie A non era ancora nato (74 su 489). Lo svedese ha segnato 10 gol contro la Roma in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio nel massimo campionato: tutte le ultime otto reti dell’attaccante del Milan contro i giallorossi sono arrivate con quattro doppiette, nelle ultime sette sfide – quella capitolina è la squadra contro cui conta più marcature multiple.

