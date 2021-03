Motomondiale, tre battaglie in Qatar

Qualcuno direbbe ‘Tutti in piedi sul divano’. Di sicuro sarà una domenica spettacolare quella del primo Gran premio del Motomondiale.

Partiamo dalle MotoGp, molto più equilibrate da quando Marc Marquez è ai box. Pecco Bagnaia ha conquistato la pole position nella classe regina, le Ducati sulla pista del Qatar da sempre vanno come dei missili ed ecco che quindi il piemontese può anche vincere. Come il suo compagno di squadra nel team ufficiale di Borgo Panigale, Jack Miller. Franco Morbidelli parte un po’ più indietro, ma non si può scartare, così come Quartararo. Difficile, ma non impossibile, che il vincitore non sia tra i quattro nominati. Per il podio Rossi e Aleix Espargarò sarebbero un affarone.

In Moto2 Sam Lowes ha subito imposto la sua legge, per Bezzecchi sarà dura, attenzione anche a un quadratissimo Remy Gardner.

Moto3 Darryn Binder parte dalla pole e può farcela. Attenzione anche a Dennis Foggia e, naturalmente, agli spagnoli (Masià su tutti).

OPTA | 28-03-2021 09:17