Motomondiale, giornata di verdetti a Portimao

Ultimo appuntamento per il Motomondiale per il 2020. A Portimao, in Portogallo, si assegnano due titoli, quello delle Moto2 e quello delle Moto3, dopo che Joan Mir si è assicurato con una gara di anticipo quello delle MotoGp. Nella classe regina sarà il padrone di casa Miguel Oliveira a partire in pole position ma sarà molto difficile che a vincere possa essere il lusitano, già trionfatore a sorpresa nel Gran premio di Stiria. Potrebbe essere la volta buona per Jack Miller, da non escludere un successo di Fabio Quartararo, ormai senza pressione, anche se ovviamente molto più in palla pare essere il suo compagno di squadra Franco Morbidelli.

In Moto2 Luca Marini ha le carte in regola per vincere il Gran premio ma ciò potrebbe non bastargli per trionfare anche nel Mondiale. Per Enea Bastianini sarà una gara con la calcolatrice in mano, attenzione per il primo posto anche a Fabio Di Giannantonio.

In Moto3 Arbolino parte dietro, tra i favoriti per il primo posto in gara sicuramente c’è Raul Fernandez. Da non escludere un successo di Tatsuki Suzuki. Per il titolo tutto porta ad Arenas.

OPTA | 21-11-2020 20:50