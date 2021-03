Motomondiale, è giorno di pole

Chi sarà a prendersi la prima pole position stagionale nelle MotoGp? Le prove di venerdì sulla posta di Losail, in Qatar, hanno dato indicazioni interessanti. La Yamaha, per esempio, va forte. E così Franco Morbidelli, per esempio, sembra avere le carte in regola per mettere tutti in fila. Anche la Ducati, su un circuito particolarmente amico, ha mostrato di essere ok. Jack Miller pone la sua candidatura senza mezzi termini. E perchè scartare Pecco Bagnaia? Difficile, invece, che a partire davanti sia una Suzuki.

Nelle Moto2 Marco Bezzecchi ha tutto per poter partire davanti domenica, anche se la concorrenza è agguerrita (vedi Sam Lowes, un fulmine venerdì) nelle Moto3 occhio a Masià ma anche ad Acosta, al suo debutto nel motomondiale, e a Gabriel Rodrigo. Da tenere in considerazione anche Dennis Foggia.

OPTA | 26-03-2021 20:58