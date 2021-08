MotoGp, week end particolare, per la pole lotta circoscritta

Non è un fine settimana come altri quello del ritorno in pista. Valentino Rossi ha dato l’addio al motociclismo.

Una decisione che era nell’aria vista una prima parte di stagione 2021 inferiore alle attese. Con la Yamaha messagli a disposizione dal Team Petronas il numero 46 non è riuscito a trovare il giusto feeling. Ora, però, cercherà di chiudere al meglio, con un obiettivo importante, l’ennesimo, da raggiungere: il podio numero 200 nella Classe Regina.

In Austria, dove si correrà il Gp di Stiria, il Dottore è apparso in difficoltà. Per la pole Marc Marquez potrebbe mettere tutti in fila. Fabio Quartararo l’alternativa più credibile, occhio anche a Joan Mir su Suzuki e alla sorpresona Takaaki Nakagami: difficile si metta davanti una moto che non sia una Honda.

