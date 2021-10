MotoGp, ora a Bagnaia serve più di un miracolo

Il secondo posto conquistato da Fabio Quartararo ad Austin, alle spalle di Marc Marquez ma davanti a Francesco Bagnaia, ha ancora di più avvicinato il francese al suo primo titolo mondiale nelle MotoGp. Il numero 20 della Yamaha, infatti, può gestire un vantaggio di 52 punti. Mancano appena 3 gare alla fine e c’è bisogno di un qualcosa che assomigli a un miracolo per scalzarlo.

Il piemontese non solo ora deve cercare di vincere le gare che rimangono ma sperare che il suo rivale sbagli quello che non ha sbagliato fino a oggi: Quartararo è sempre andato a punti e ha come peggiore risultato il tredicesimo posto di Jerez de la Frontera.

Ill francese potrebbe avere la certezza matematica del titolo addirittura nel prossimo appuntamento.

OPTA | 05-10-2021 09:48