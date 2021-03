MotoGp: favoriti e sorprese del 2021

Parliamoci chiaro. Fino allo scorso anno, prima del via del Mondiale delle MotoGp, c’era un favorito assoluto per la conquista del titolo iridato: Marc Marquez. Ora non più, vuoi perché le reali condizioni fisiche dello spagnolo sono tutte da capire, vuoi perché – per cominciare – salterà i primi due Gran premi stagionali, lasciando per strada punti preziosi.

I problemi di chi l’ha fatta da padrone dal 2013 al 2019 (con l’eccezione del 2015, quando mise comunque lo zampino nel titolo vinto da Lorenzo) e il grande equilibrio dello scorso anno non consentono di dare un nome come favorito in assoluto. La conferma di Joan Mir avrebbe del sorprendente, ma a pensarci bene anche la vittoria del suo compagno in Suzuki, Alex Rins: nulla da dire sulla moto ma l’addio di un uomo spogliatoio come il manager Davide Brivio potrebbe incidere negativamente.

Ecco quindi che su Franco Morbidelli (uno che non fa mai come il gambero: migliora sempre) si può puntare, così come su Fabio Quartararo, promosso in Yamaha ufficiale, e (forse meno, però) anche sul compagno del francese, Maverick Viñales, arrivato a una sorta di ultima chiamata.

Tra gli outsider il più quotato è il ducatista Jack Miller (occhio anche a Pecco Bagnaia, promosso come l’australiano nel team ufficiale di Borgo Panigale), in grande crescita. Pol Espargaró, ora in Honda, non pare possa ambire al titolo, così come le Ktm di Binder e Oliveira. Il decimo iride di Valentino Rossi, infine, è da romantici. Ma la classe non è acqua e cambiare ambiente gli sta già facendo bene. Anche a 42 anni suonati…

OPTA | 23-03-2021 19:21