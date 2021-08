MotoGp, a Silverstone sarà battaglia

Pol Espargarò, autore di una clamorosa pole position a Silverstone, ci proverà. Ma è molto difficile sia il catalano della Honda a vincere il Gran premio di Gran Bretagna delle MotoGp.

La concorrenza, come sempre, è elevatissima e fin dalle prime battute i candidati al successo mostreranno le loro carte, a partire da Fabio Quartararo, il leader del Mondiale, che ritrova un circuito favorevole alla sua Yamaha.

Marc Marquez va tenuto in considerazione, così come le Ducati, con Pecco Bagnaia in grande spolvero nelle prove. Valentino Rossi parte ottavo e sogna il podio.

OPTA | 29-08-2021 07:41