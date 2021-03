Moto2: favoriti e sorprese del 2021

Da qualche anno il Mondiale Moto2 è terreno di caccia degli italiani: basti pensare che delle ultime quattro edizioni ben tre sono andate a piloti di casa nostra (Morbidelli nel 2017, Bagnaia nel 2018 e Bastianini nel 2020).

Marco Bezzecchi (SKY Racing Team VR46) ha le carte in regola per mettere il proprio nome sull’albo d’oro ma è molto nutrita la schiera degli avversari. A partire da Sam Lowes, grintoso ed esperto britannico (va per i 31 anni) che ci riproverà dopo il terzo posto della passata edizione, chiusa in crescendo.

Un altro che non può essere escluso dal lotto dei favoriti è Remy Gardner, non tanto perché ha vinto l’ultimo Gp del 2020, in Portogallo, ma perché, a sua volta, ha mostrato grandi miglioramenti cammin facendo. Aron Canet, dopo un anno di ambientamento in categoria, potrebbe sorprendere. Occhio anche a un altro spagnolo, Jorge Navarro, al britannico Jack Dixon e allo statunitense Joe Roberts.

Discorso a parte per Fabio Di Giannantonio e Nicolò Bulega: correranno anche in memoria del grande Fausto Gresini, che li aveva voluti con sé nel suo team e che è di recente scomparso. Soprattutto il romano può aspirare alle posizioni che più contano in chiave anche salto di categoria.

OPTA | 23-03-2021 19:22