Moto in pista anche a Pasqua

Secondo Gran premio di fila sulla pista di Losail, in Qatar, per il Motomondiale. Questa volta si parla di Gp di Doha.

Nella MotoGp le indicazioni delle prove sono state chiare, ancora una volta le Ducati l’hanno fatta da padrone, mettendo tre piloti davanti a tutti, a partire dal debuttante Jorge Martin, che corre per il Team Pramac. L’esito della gara di domenica scorsa, con il successo di Maverick Viñales, che guida una Yamaha, non può però essere dato per scontato. Ci sono margini perché non sia una moto di Borgo Panigale a chiudere davanti a tutti anche se potrebbe essere venuto il momento del primo successo in categoria di Johann Zarco. Chi ama i miracoli può pensare a un Valentino Rossi sul podio partendo dalla posizione numero 21 in griglia di partenza.

Nelle Moto2 Sam Lowes parte davanti ed è il naturale favorito, stesso discorso che si può pare con Jaume Masia per quanto concerne le Moto3.

OPTA | 04-04-2021 08:45