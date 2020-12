Monza pronta al colpaccio a Milano

Venerdì pomeriggio di grande pallavolo: alle 18 si gioca infatti il derby lombardo di Superlega tra l’Allianz Powervolley Milano e la Vero Volley Monza, anticipo valido per la seconda giornata del girone di ritorno.

All’andata in Brianza si impose la squadra meneghina, che però ha appena perso l’opposto Patry per infortunio. Il patron Fusaro è subito corso ai ripari ingaggiando Urnaut, pronto al debutto. I favori del pronostico sono però per gli ospiti che dopo aver cambiato allenatore (Eccheli al posto di Soli) e aver inserito tra i titolari Filippo Lanza (arrivato a stagione iniziata) hanno cambiato marcia: quattro vittorie nelle ultime cinque partite, tra l’altro contro big come Trento, Piacenza, Perugia e Modena, hanno portato la squadra del Consorzio dal penultimo posto a potenzialmente addirittura il terzo, se dovesse arrivare un altro successo oggi. La partita in ogni caso si prospetta equilibrata e difficilmente si chiuderà in tre set. Non è da escludere neanche un bel finale al tie-break.

OPTA | 04-12-2020 09:40