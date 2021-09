Monza, Hamilton si chiama fuori. Ma chissà…

Lewis Hamilton ha messo le mani avanti: è convinto che sarà Max Verstappen a vincere il Gran premio d’Italia di Formula 1 e che a lui non rimanga che limitare i danni. In effetti l’olandese parte davanti a tutti e il britannico è solo quarto, alle spalle anche di due McLaren. Sembra proprio una gara in discesa per Max ma Lewis ne sa una in più del Diavolo.

Attenzione alle prima battute del Gran premio, nelle retrovie ci sarà grandissima bagarre e non si possono minimamente escludere contatti, anche decisivi: per chi ama ragionare su chi si ritirerà c’è più di un nome da prendere in considerazione, tra cui senz’altro quello di Mazepin.

Nel testa a testa di casa Ferrari Leclerc, ancora una volta, si fa preferire a Sainz.

OPTA | 12-09-2021 07:14