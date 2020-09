Monza, è caccia al primo ritirato

Un Gran premio d’Italia di Formula 1 molto particolare, quello che si correrà domenica a Monza. Innanzitutto perché, come tutti sappiamo, non ci sarà il pubblico, a causa delle restrizioni imposte dalle problematiche sanitarie.

E poi, passando a questioni puramente agonistiche, non si può fare finta di nulla: la situazione della Ferrari è sconcertante, con la ‘Rossa’ di Maranello che è precipitata in una crisi pazzesca e che razionalmente non ha alcuna possibilità di vincere. E se si pensa che lo scorso anno, in Brianza, fu Charles Leclerc a salire sul gradino più alto del podio, se si tifa per il Cavallino Rampante viene quasi da piangere.

Il monegasco scatterà dalla tredicesima posizione, Sebastian Vettel addirittura dalla diciassettesima. Dietro al tedesco solo Giovinazzi, Latifi e Russell. E che sia proprio quest’ultimo a ritirarsi per primo domenica? Si può fare un ragionamento anche su questo, prendendo in considerazione l’ipotesi che se non sarà il britannico, possa toccare a uno dei due ferraristi fermarsi per primo. In una stagione del genere tutto può succedere…

OPTA | 05-09-2020 20:28