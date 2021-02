Monza a Vicenza con Balotelli per sfatare un tabù

Il Monza, che ritrova Mario Balotelli, ma che è andato in Veneto senza Kevin Prince Boateng, va a fare visita al Vicenza.

Le due squadre biancorosse si sono affrontate 21 volte finora in Serie B, per un bilancio di sette vittorie dei veneti, quattro dei brianzoli e 10 pareggi, compreso quello del match più recente dello scorso dicembre (1-1). Il Monza non ha mai vinto nei 10 precedenti di Serie B giocati sul campo del Vicenza: quattro pareggi e sei sconfitte, comprese tutte le ultime quattro, sono il bilancio del parziale dei brianzoli nelle trasferte in terra veneta nel torneo cadetto. oIn 15 delle ultime 16 sfide di Serie B tra Vicenza e Monza, almeno una delle due squadre ha sempre trovato il gol (fa eccezione soltanto lo 0-0 del febbraio 1994).

Il Vicenza ha vinto l’ultima sfida di campionato contro il Pordenone, ma non ha mai infilato due successi consecutivi nella Serie B 2020/21. Il Vicenza potrebbe pareggiare le prime quattro gare interne dell’anno solare per la prima volta dal 1980; più in generale, quella veneta è la squadra che ha chiuso in parità il maggior numero di match casalinghi nel torneo in corso: otto, compresi gli ultimi tre. Il Monza ha pareggiato quattro delle ultime cinque partite di campionato: una in meno che in tutte le precedenti 16 di questa Serie B.

OPTA | 08-02-2021 17:17