Monte Carlo, subito cinque italiani

Subito cinque italiani in campo al torneo di Montecarlo, con Fabio Fognini, vincitore nel 2019, che se la vedrà con Miomir Kecmanovic, serbo in crescita con cui il ligure però, ovviamente, non può fallire.

Lorenzo Musetti, entrato nel main draw grazie a una wild-card, affronterà Aslan Karatsev, fenomenale agli Australian Open ma ora in flessione.

Poteva andare molto meglio a Thomas Fabbiano che dopo aver battuto Federico Coria e Joao Sousa per accedere al main draw sarà ora opposto a Hubert Hurkacz, polacco che ha vinto il torneo di Miami battendo in finale Jannik Sinner.

Salvatore Caruso, che sfiderà la wild-card monegasca Lucas Catarina, ha una grandissima opportunità, visto il non eccelso valore del rivale, che però butterà in campo orgoglio e senso patriottico.

Impegno probante, infine, per Marco Cecchinato: sulla sua strada troverà Dominik Koepfer, tedesco quasi ventisettenne capace di raggiungere i quarti di finale a Roma nella scorsa stagione e concreto nei turni di qualificazione contro Zapata Miralles e Londero.

OPTA | 12-04-2021 08:17