Monfils ultimo ostacolo per Sinner a Sofia

Jannik Sinner vuole naturalmente concedere il bis al torneo di Sofia, che ha vinto lo scorso anno. Per farlo dovrà avere la meglio di Gael Monfils nella finale che è in programma questo pomeriggio.

Sia l’altoatesino che il francese sono approdati all’ultimo atto del torneo bulgaro senza avere perso alcun set, anche se Jannik per due volte, con Gerasimov e Duckworth, è stato costretto al tie break.

Sinner e Monfils si sono di recente affrontati agli Open degli Stati Uniti e si è trattato di una battaglia chusasi solamente al quinto set. Il transalpino, con orgoglio e deteminazione, era riuscito a rimontare dopo avere perso i primi due set: 7-6 (7-1), 6-2, 4-6, 4-6, 6-4 il risultato finale.

Janni può ancora sperare di qualificarsi per le Atp Finals di Torino: uno sprone in più per vincere di nuovo nella capitale balcanica.

OPTA | 03-10-2021 08:21