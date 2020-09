Mondiali ciclismo, Ganna sogna l'impresa nella cronometro

Ai Mondiali di ciclismo di Imola è tempo di cronometro maschile. Dopo che il titolo femminile è stato conquistato dall’olandese Anna van der Breggen, nel pomeriggio di venerdì 25 settembre toccherà alla categoria uomini Elite.

Il percorso sarà il medesimo di quella femminile: 31,7 chilometri da Imola a Imola con partenza e arrivo sul circuito Enzo e Dino Ferrari. Si prevede una corsa emozionante e incerta, favorita da un percorso stuzzicante, con una prima metà in salita e seconda parte in discesa prima dello strappetto finale che condurrà all’Autodromo.

La parte finale del tracciato seguirà il senso contrario rispetto a quello del circuito automobilistico (il traguardo è infatti situato sul rettilineo di partenza), dove il prossimo 1° novembre tornerà di scena la F1 con il Gp dell’Emilia Romagna dopo un’assenza dal calendario mondiale di 14 anni.

Assente il belga Remco Evenepoel dopo la rovinosa caduta al Giro di Lombardia, il novero dei favoriti è molto ampio e non può che partire dal campione del mondo in carica, l’australiano Rohan Dennis, che ha conquistato il titolo iridato lo scorso anno ad Harrogate e che partirà per ultimo, alle 15.54.

Subito prima di Dennis partirà Filippo Ganna, attesissimo alla prova contro il tempo. Il giovane azzurro campione italiano della specialità negli ultimi due anni e bronzo mondiale 2019 cercherà l’impresa di portare per la prima volta l’Italia in cima al mondo della specialità. A difendere i colori italiani ci sarà anche Edoardo Affini



Non sarà comunque sfida a due, perché a qualcosa di più rispetto che a un piazzamento sul podio puntano anche il belga Wout Van Aert e l’olandese Tom Dumoulin. Tra le possibili sorprse occhio all’altro olandese, Jos Van Emden e allo svedese Tobias Ludgvigsson.

