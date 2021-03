Monaco vittima di una mini-astinenza

Il St Etienne non perde contro il Monaco in Ligue 1 da quattro partite, dopo essere stato sconfitto nelle tre precedenti. Il St Etienne ha vinto le ultime due partite casalinghe in Ligue 1 contro il Monaco senza subire gol per la prima volta nel massimo campionato dal periodo maggio 2008-febbraio 2010. Il St Etienne ha vinto quattro delle ultime otto partite in Ligue 1, dopo aver ottenuto un solo successo nelle 18 precedenti.

Il Monaco non vince da due partite in Ligue 1, dopo aver ottenuto il successo in nove delle 10 precedenti. In queste due sfide il Monaco non ha trovato il gol, tanto quanto aveva fatto nelle 38 gare precedenti nel massimo campionato e il digiuno più lungo dal periodo maggio-agosto 2019. Il St Etienne ha vinto solo una delle ultime 12 partite casalinghe in Ligue 1, dopo aver ottenuto il successo nelle prime due gare interne stagionali. Il Monaco ha vinto sei delle ultime sette trasferte in Ligue 1, ma ha perso la più recente contro lo Strasburgo a inizio mese (0-1). La prossima sarà la 300a presenza in Romain Hamouma in Ligue 1 (63 col Caen, 236 col St Etienne).

Quattro dei 13 giocatori in attività con almeno 300 presenze nel massimo campionato francese giocano nel St Etienne: Monnet-Paquet, Boudebouz, Debuchy e Hamouma. Le 20 partecipazioni a gol di Kevin Volland in questa stagione hanno fruttato 19 punti al Monaco (13 gol, sette assist), più di ogni altro giocatore in questa Ligue 1. La prossima sarà la 200a presenza in Ligue 1 di Djibril Sidibé (96 col Lille, 103 col Monaco). E’ l’unico giocatore del Monaco 2016/17 campione di Francia ancora in biancorosso (dopo il prestito all’Everton nel 2019/20). Il Monaco è la squadra contro cui Claude Puel (ex tecnico biancorosso e ora alla guida del St Etienne) ha la percentuale di successi in Ligue 1 più bassa (27% – sette su 26) tra le squadre affrontate più di una volta.

OPTA | 19-03-2021 14:48