Molto gira intorno a Paulo Dybala, visto che non ci sarà CR7: la Joya ha realizzato l’ultima delle sue tre triplette in Serie A contro il Benevento al “Ciro Vigorito”, nell’aprile 2018.

L’attaccante della Juventus è il primo e finora unico giocatore ad aver segnato tre gol in un match del massimo campionato in questo stadio.

Il Benevento ha segnato in entrambe le sfide di Serie A contro la Juventus, ottenendo tuttavia zero punti (due sconfitte su due). Tre successi in otto gare di questo campionato per il Benevento, lo stesso numero di vittorie ottenute dai campani nelle prime 29 partite nell’unica precedente partecipazione in Serie A (2017-18).

La Juventus non ha trovato il successo in tre delle ultime quattro trasferte di Serie A contro squadre neopromosse ed in generale ha subito gol in tutte le ultime sei. I bianconeri hanno vinto solo in una delle ultime otto trasferte di Serie A: 4-1 contro lo Spezia. I piemontesi hanno subito gol in tutte le ultime nove (17 nel periodo, 1.9 di media).

Non sarebbe sorprendente se la squadra di Pirlo dovesse vincere 3 o 4 a 1. Magari anche con un rigore trasformato da Paulo Dybala.

OPTA | 28-11-2020 09:21