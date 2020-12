Modena non può più sbagliare con Ravenna

La terza giornata di ritorno in Superlega (caratterizzata dai rinvii a causa dei nuovi contagi da Covid-19 dei match tra Vero Volley Monza-NBV Verona e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Allianz Powervolley Milano) si apre oggi alle 18.30 con l’anticipo in cui la Leo Shoes Modena ospita la Consar Ravenna. Non è un momento facile per i padroni di casa, reduci dalla netta sconfitta con l’Itas Trentino e scivolati al settimo posto di una classifica sempre più preoccupante. Un altro stop contro la penultima della classe metterebbe davvero a rischio la qualificazione ai playoff.

Micah Christenson e compagni sono favoriti sulla carta contro una squadra comunque capace di portare Civitanova fino al quinto set pochi giorni fa ma i continui alti e bassi anche all’interno delle stesse partite sono un segnale da tenere in considerazione. Non è da escludere quindi un match che potrebbe durare fino al tie-break.

OPTA | 12-12-2020 11:00